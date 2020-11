Le lezioni di canto e strumento a fiato non sono sospese. Latini: “Basta mantenere la distanza di sicurezza”

“Le lezioni individuali di canto e di strumenti a fiato non sono sospese purchè vengano svolte mantenendo le distanze interpersonali di sicurezza”. Lo chiarisce l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini in merito all’ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 43 del 19 novembre 2020, all’art. 1 comma 5.

“Tante scuole – prosegue l’assessore – hanno investito tempo e denaro per rendere sicure queste lezioni e far sì che gli studenti possano effettuarle, motivo per cui servivano chiarimenti riguardo l’ordinanza. La raccomandazione resta per tutti quella di rispettare le norme di igiene e distanziamento sociale previste”.