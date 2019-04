Ggrandi ascolti, ieri in prima serata su Rai1, per la puntata di “Meraviglie – La penisola dei tesori” dedicate in buona parte alle Grotte di Frasassi. La puntata del programma di Alberto Angela è infatti stato il programma più visto della serata con 4 milioni 129 mila spettatori pari al 18 per cento di share.