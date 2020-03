L’allarme di Cna: “Sia garantita la sicurezza agli autotrasportatori”

ASCOLI PICENO – Allarme della Cna Picena, per tutti i settori artigiani e con un preoccupato riferimento per l’autotrasporto. “Un settore che sta tenendo in piedi l’Italia – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno – e che ha bisogno di sostegno e soprattutto di rispetto delle regole per quanto riguarda la sicurezza e il rispetto del lavoro di chi non si ferma per non fermare il Paese”.

La dura presa di posizione della Cna Picena scaturisce, oltre che dalla consapevolezza che il settore versa ormai da anni in una situazione molto pesante, anche dalle ripetute segnalazioni da parte di operatori del settore che lamentano episodi deprecabili. “Dopo ore di viaggio per trasportare merci indispensabili – apprende la Cna Picena dal racconto in prima persona di autotrasportatori della zona – alcuni dei destinatari hanno lasciato all’autotrasportatore anche l’incombenza, assolutamente non dovuta, di operare per lo scarico o il carico delle merci. Questa situazione, di superlavoro e stress ha provocato anche qualche infortunio, per fortuna fino ad ora di lieve entità”.

Altra questione su cui porre l’attenzione riguarda i servizi su strade e soprattutto sulle autostrade, per garantire livelli accettabili, decorosi e insicurezza a chi viaggia per lavoro. E questo con riferimento ai servizi logistici erogati sulle varie tratte di percorrenza non sempre funzionanti a pieno regime.