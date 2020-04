“La Regione permetta agli operatori balneari di pulire le spiagge”

Forza Italia chiede alla Regione di dare una risposta immediata agli operatori balnerari. “L’emergenza coronavirus sta per abbattersi in maniera drammatica sulla stagione turistica che è alle porte”, osserva il coordinatore regionale Francesco Battistoni.

La necessità dei concessionari è quella di accedere alle proprie attività per i lavori di sistemazione e pulizia delle strutture. “Il maltempo ed il lockdown hanno tenuto lontano i gestori ed i loro dipendenti dalle spiagge, e la situazione di pulizia delle stesse è decisamente grave. Crediamo sia una questione di buon senso ed un modo per tutelare la propria attività, la propria pertinenza e soprattutto la cosa pubblica. Molte regioni a vocazione turistica hanno messo in campo misure del genere; anche le Marche devono farsi carico di questo problema. Ovviamente il tutto rispettando le dovute norme di sicurezza e la massima tutela propria e del personale”.