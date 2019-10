La Regione dichiara lo stato di emergenza climatica e ambientale

La Regione Marche dichiara lo stato di emergenza climatica ed ambientale approvando, nella seduta di ieri del Consiglio regionale la mozione di cui primo firmatario è il capogruppo Pd Fabio Urbianti.

Le Marche sono ora la terza delle 20 regioni italiane ad aggiungersi alla schiera delle pubbliche amministrazioni che hanno dichiarato l’emergenza climatica sottoscrivendo l’impegno istituzionale a mettere in atto politiche ed azioni forti e pervasive volte a contrastare la deriva climatica in corso.

“Non solo un atto simbolico ma una assunzione di consapevolezza e responsabilità politica ed una dichiarazione di intenti che mira a rafforzare ulteriormente le politiche, le azioni e le iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico e a considerarlo una priorità trasversale ai propri piani e programmi, alle politiche economiche e agli accordi da perseguire”.

Col documento la Regione “vuole giocare un ruolo importante anche nei confronti del governo affinché riveda la sua posizione e dichiari quanto prima lo stato di emergenza, riconoscendo così l’esigenza di porre in essere tutte le azioni necessarie e non rinviabili e volte a non compromettere il futuro delle giovani generazioni”.