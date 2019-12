La Marche hanno scelto: ora legale tutto l’anno

Mantenere l’ora legale tutto l’anno. Lo sollecita una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale delle Marche su proposta di Luca Marconi (Udc-Popolari Marche). L’atto impegna il presidente e la Giunta regionale a invitare il Governo “a pronunciarsi per il mantenimento dell’ora legale per gli indubbi vantaggi che essa comporta per il nostro Paese”.

Inoltre si chiede all’esecutivo di inviare la mozione anche a tutti gli altri Consigli regionali, affinché si pronuncino sulla proposta, date le molte differenze geografiche, culturali ed economiche dal nord al sud Italia.