Incendio al porto di Ancona, Giampieri: “Per la ricostruzione servono almeno 30 milioni”

Non è ancora possibile fare una ‘conta’ dei danni nei capannoni dell’ex Tubimar al porto di Ancona devastati da un violento incendio notturno il 16 settembre, ma il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Rodolfo Giampieri effettua una prima stima: “Siamo dell’avviso che una ricostruzione ipotetica dovrebbe non essere inferiore ai 30 milioni di euro”. Giampieri ha effettuato un sopralluogo insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli. “Prima di interloquire con il governo centrale sulla questione – ha detto Acquaroli – ci sarà una riunione per capire bene le esigenze e la visione dell’Autorità portuale e degli altri interlocutori del porto per affrontare al meglio la situazione. Dobbiamo fare sintesi e squadra, poi interloquire con il Governo centrale”.