Il giro d’Italia under 23 parte dalle Marche. E’ la corsa giovanile più prestigiosa al mondo

URBINO – “Sport e cultura raccontano una regione straordinaria, come le Marche”. Lo ha detto il presidente Luca Ceriscioli, a Urbino, alla conferenza stampa di presentazione del 43° Giro d’Italia Under 23 Enel: la più prestigiosa e ambita corsa a tappe al mondo per giovani ciclisti.

Partirà dalla città ducale il 4 giugno, per concludersi, dopo dieci frazioni, il 14 giugno ad Aprica (SO). Una manifestazione ciclistica prestigiosa che apre le porte al professionismo e consacrato giovani talenti come Moser, Battaglin, Pantani. Partirà dalla città natale di Raffaello “nel 500° anno dalla morte dell’artista e con le Marche Best in Travel 2020 per Lonely Planet – ha ricordato il presidente – Il Giro rappresenta un’occasione sportiva per raccontare la nostra regione puntando sulle due ruote, che costituiscono l’immagine principale della promozione turistica 2020, con Vincenzo Nibali testimonial e i cui spot hanno registrato 60 milioni di contatti al Festival di Sanremo. La manifestazione Under 23 ha avuto questa attenzione particolare per il nostro grande pittore. Abbiamo sostenuto questo evento con la voglia di spingere sull’identità, sulla forza e sul messaggio delle Marche regione sostenibile, mirando a rafforzare presenze turistiche e crescita economica. Sport, cultura, turismo, rappresentano un trinomio inscindibile per le Marche”.