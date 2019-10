I Cinque Stelle al viceministro Cancelleri: “Serve la terza corsia autostradale da Pedaso a Grottammare”

Una terza corsia lungo l’autostrada A14 nel tratto Pedaso-Grottammare. E’ una delle tante richieste rivolte dai parlamentari marchigiani dei Cinque Stelle al viceministre delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

“Da due anni si susseguono incidenti a causa dei lavori che si stanno portando avanti nelle varie gallerie che ci sono nel percorso”.

All’incontro ha preso parte anche il senatore sambenedettese Giorgio Fede. “Abbiamo fatto il punto sullo stato di realizzazione delle infrastrutture regionali in vista dell’aggiornamento dell’accordo di programma quinquennale sia di ANAS che di RFI che giungerà a breve alle Commissioni parlamentari prima della legge di bilancio”, affermano i parlamentari. “Prioritari e da realizzare, a nostro avviso, con urgenza ci sono diversi interventi. Non in ordine di importanza, iniziamo con il raddoppio ferroviario della Orte Falconara e l’elettrificazione della Albacina Civitanova, oltre che l’adeguamento dei binari lungo l’adriatica. Un’attenzione particolare verrà data all’utilizzo dei fondi già stanziati e destinati al ripristino della Fano-Urbino ed allo studio di fattibilità della Ferrovia dei Due Mari tra Ascoli ed Antrodoco, una delle direttrici più brevi tra la costa adriatica e quella tirrenica”.