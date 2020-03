Gel igienizzante per Asur e forze dell’ordine delle Marche. Iniziativa di Arpam

È partita la distribuzione del gel igienizzante che Arpam, con il sostegno della Regione Marche e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha iniziato a produrre nei giorni scorsi.

La soluzione disinfettante, preparata secondo le indicazioni disposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è composta da una base di etanolo, acqua ossigenata e glicerina, e andrà a implementare le disponibilità in dotazione ai servizi sanitari dell’Asur Marche e delle Forze dell’Ordine marchigiane al ritmo di 20 litri al giorno.

“Una iniziativa che ancora una volta mette in risalto la generosità e l’impegno della nostra regione – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente Angelo Sciapichetti – che nei momenti di difficoltà sa trovare a tutti i livelli, dalle istituzioni come in questo caso ai semplici cittadini, la strada di quella cooperazione senza la quale non potrebbe essere possibile superare gli ostacoli”.

Nella situazione di emergenza coronavirus l’Arpam si è infatti resa immediatamente disponibile a riorganizzare l’attività dei propri laboratori a favore della produzione del disinfettante, pur nella attuale ridotta disponibilità di personale che continua, comunque, a garantire in presenza servizi indifferibili come l’analisi delle acque potabili e degli alimenti, le emergenze ambientali, il controllo della qualità dell’aria e dei pollini.