Frase choc di Guzzini, Casini (Pd): “Si scusi al più presto. Spero che Confindustria chieda le dimissioni”

“Sono basita dalle dichiarazioni di Guzzini e spero che provveda al più presto a chiedere scusa a tutte le centinaia di migliaia di parenti di persone morte di covid e a tutti coloro che ogni giorno sono in prima linea negli ospedali e sul territorio”. Lo afferma la consigliera regionale Pd Anna Casini dopo le frasi del presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini durante un evento online dedicato alla moda. “Sono stanca di ascoltare dichiarazioni superficiali, offensive e che non portano alcuna soluzione della grave crisi – aggiunge Casini – è vero, ci sono molti problemi che devono essere risolti ma sono certa che le gravissime esternazioni del Guzzini non possono rappresentare il sentire degli iscritti a Confindustria e mi auguro pertanto che i vertici nazionali chiedano le dimissioni di chi ha messo in imbarazzo non solo l’’associazione ma l’intera regione”.