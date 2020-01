Forza Italia: “Marche fanalino di coda tra le Regioni per l’utilizzo dei fondi europei”

“Le Marche, con l’amministrazione a guida Pd, sta sprofondando e diventando sempre più la Cenerentola d’Italia. Apprendiamo infatti oggi l’ennesimo fallimento della giunta Ceriscioli”. Lo afferma la capogruppo regionale di Forza Italia, Jessica Marcozzi.

“Le Marche, infatti, sono ultime tra le regioni italiane nell’utilizzo dei fondi europei Fesr e quintultima per i fondi Fse. In un momento in cui si parla tanto dell’importanza di intercettare risorse da ogni fonte, in primis dall’Europa, per un territorio come il nostro martoriato dalla crisi economica e con le ferite del sisma ancora aperte, in cui in tanti a sinistra si riempiono la bocca di politiche di integrazione e di sviluppo, le Marche si collocano ultime in questa classifica stilata dal Sole 24 Ore: nelle annualità 2014-2020 a fronte di una dotazione di 585 ne ha certificati solo 120”.

Prosegue la Marcozzi: “E ancor più grave, l’amministrazione è stata latitante non solo sui fondi per progetti di sviluppo a sostegno delle pmi, ma anche sui Fse, ossia quelli dedicati a indigenti e occupazione giovanile, Marche regione quintultima in Italia con soli 72 milioni spesi sui 288 disponibili. Siamo dinanzi a un chiarissimo esempio di incapacità amministrativa che pesa sulle spalle di tutti noi marchigiani e che dovrebbe spingere Ceriscioli e la sua giunta a dimettersi, prima delle elezioni, prima che nuovi loro errori imperdonabili affossino ancora di più le Marche”.