“Finanziati 230 milioni di euro per interventi stradali nelle aree del sisma”

“Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha autorizzato Anas a realizzare gli interventi classificati in “priorità 4″ nell’ambito del Programma di ripristino della rete stradale interessata dal terremoto del 2016”. Lo annuncia la consigliera regionale del Pd, Anna Casini. “Si tratta di 443 interventi straordinari per il ripristino di danni non strutturali prodotti dagli eventi sismici su strade prevalentemente provinciali e comunali, per un investimento complessivo di oltre 230 milioni di euro”.

Gli interventi interessano 117 Comuni del cratere sismico, ricompreso nelle Regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, ed assumono particolare rilevanza in quanto direttamente connessi alla mobilità locale e alla ripresa sociale ed economica del territorio.

“Durante il mio mandato ho fatto la scelta di affidare ben 800 chilometri di strade ad Anas, in quanto risultava il soggetto più adatto alla loro gestione e manutenzone. Scelta che rivendico con forza. Con questo ulteriore stanziamento, il Programma sale a circa 1500 interventi con un investimento complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro”.