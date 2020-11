Estetisti e parrucchieri, il Prefetto “stoppa” l’interpretazione della Regione. Non si può andare fuori comune

Passo indietro della Regione Marche che nei giorni scorsi aveva emanato un “contributo interpretativo” del Dpcm con il quale si affermava che potessero essere consentiti gli spostamenti dei clienti per raggiungere i servizi alla persona (come acconciatori o estetisti) ubicati in comuni limitrofi a quelli di residenza.

L’interpretazione favorevole però è stata sospesa dal Prefetto di Ancona che ha inviato alla presidenza della Regione, nonché per conoscenza alle Prefetture di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, una nota con la quale ritiene di “non condividere la posizione dell’ufficio regionale, in quanto non risulta contemplato tra i motivi giustificativi dello spostamento in altro comune, l’aspetto fiduciario che può caratterizzare il rapporto tra cliente e fornitore dei servizi alla persona”.