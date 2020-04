Emergenza affitti, i sindacati degli inquilini: “Servono misure urgenti”

L’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus sta provocando gravissimi effetti economici che si ripercuotono maggiormente sui redditi di moltissime famiglie, in particolar modo di quelle già economicamente più deboli, che si ritrovano a non avere risorse necessarie per fare fronte alle esigenze di prima necessità e di conseguenza agli impegni economici e contrattuali precedentemente assunti.

I Sindacati degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT Marche giudicano “positiva” la sospensione dell’esecuzione degli sfratti inserita nel decreto Cura Italia. “Ora è urgente affrontare il vuoto normativo sul tema degli affitti, sono necessarie misuri urgenti e di rapida e semplice attuazione per le locazioni ad uso abitativo, per quelle di lavoratori e studenti fuori sede e ad uso commerciale o artigianale. Ciò per evitare un massiccio ricorso al contenzioso ed evitare migliaia di sfratti”.

Le richieste sono rivolte anche alla Regione Marche: “Deve prevedere l’istituzione di un contributo straordinario per l’emergenza COVID-19 per il sostegno affitto abitativo e commerciale, accelerando e semplificando al massimo le procedure di accesso. Dovranno essere adottati degli specifici strumenti di rapido intervento, richiesti dalla assoluta e imprescindibile priorità rappresentata dalle famiglie che per effetto dell’epidemia hanno subito riduzioni di reddito, o che non hanno potuto utilizzare l’immobile per i mesi relativi all’isolamento da emergenza, come studenti, insegnanti, lavoratori fuori sede, ovvero gestori di attività di cui sia stata deliberata l’ordinanza di chiusura. Inoltre, deve procedere alla sostanziale unificazione del fondo di sostegno all’affitto con il fondo per la morosità incolpevole e consentire ai locatori che percepiscono il canone in modalità tracciabile di evitare il ricorso al contenzioso e di rinunciare ad avviare azioni di sfratto per morosità, di sospendere il pagamento delle imposte corrispondenti alle mensilità non percepite e prevedere contemporaneamente il sostegno ai conduttori impossibilitati a rispettare il loro impegno tramite l’accesso al fondo di cui sopra presentando relativa domanda”.

Un ordine del giorno approvato al Senato con il parere positivo del Governo impegna già l’esecutivo ad adottare fin dai prossimi decreti le misure di cui sopra; per metterle in atto saranno chiamati in causa le Regioni e soprattutto i Comuni, che è necessario si attrezzino fin da ora per accelerare e semplificare le procedure di assegnazione dei contributi del fondo di sostegno all’affitto e sulla morosità incolpevole, come è bene che si attrezzino per utilizzare al meglio e quanto prima, appena saranno disponibili, le quote loro assegnate dei 46 milioni a ciò destinati e, stando agli annunci, già distribuiti dal Ministero delle infrastrutture.