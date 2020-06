Domande di contributo per gli operatori del turismo. Inaugurata la piattaforma per formulare le richieste

Ha aperto oggi alle 14 la piattaforma 210 per inserire le domande relative alla richiesta di contributo regionale per le imprese e agli operatori del turismo.

Per le strutture ricettive si deve dichiarare di essere iscritto alla piattaforma regionale “Istrice” alla data del primo marzo 2020 e di aver avuto nel 2019 almeno 100 presenze.

Per le strutture ricettive esercitate in regime di impresa e gli stabilimenti balneari si deve dichiarare di destinare il 30% del contributo erogato per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli in funzione delle misure di sicurezza e relativi obblighi disposti dalle Linee guida approvate dalla Regione Marche.

Per le agenzie di viaggio e per i tour operator il titolare dichiara che l’agenzia è iscritta all’elenco delle agenzie viaggi delle Marche, e di essere in regola con il pagamento del rinnovo della polizza assicurativa di Responsabilità Civile (ai sensi dell’art. 62, comma 1, della Legge della Regione Marche n. 9/2006) e della polizza assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.).

Ed ancora, per gli Operatori turistici dell’incoming Marche si dichiara di essere iscritte al registro Otim o di averne i requisiti e di impegnarsi a iscriversi al registro e di non aver presentato altra domanda al presente bando come agenzia/tour operator.

Per le professioni turistiche (con partita IVA) essere iscritte negli elenchi regionali per l’annualità 2019 o per l’annualità 2020 (iscrizione effettuata entro il 31/01/2020 sulla piattaforma albo.regione.marche.it e di aver effettuato nel 2019 almeno 10 prestazioni professionali). Per le professioni turistiche (senza partita IVA) si dichiara di essere iscritti negli elenchi regionali per l’annualità 2019 o per l’annualità 2020 (iscrizione effettuata entro il 31/01/2020 sulla piattaforma albo.regione.marche.it e di aver effettuato nel 2019 almeno 10 prestazioni professionali e di non svolgere ulteriore attività lavorativa).

Per gli accompagnatori cicloturistici di essere iscritto nel registro della Regione Marche istituito ai sensi della L.R. 37/2017 art. 3 e di non svolgere ulteriore attività lavorativa.

Per le Sale da ballo e Discoteche si afferma di essere in possesso delle licenza di pubblico spettacolo e di impegnarsi alla riapertura dell’attività non appena le disposizioni vigenti lo consentano. Per le Attività di intrattenimento: di aver svolto attività mirata al turismo straniero.

Infine, tutti devono dichiarare di essere in attività e in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività medesima, si impegna a garantire l’attività almeno per l’intero anno 2020.