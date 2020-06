Cup nelle farmacie delle Marche. “Grande interesse da parte dei cittadini”

ASCOLI PICENO – “L’avvio del servizio Cup nelle farmacie marchigiane ha suscitato notevole interesse nei cittadini, soddisfatti per un servizio che non prima del mese di luglio, per le evidenti esigenze di carattere organizzativo, sarà pienamente operativo, dando risposte di tempestività e semplificazione delle procedure. E’ questa la conferma dell’ impegno sociale oltreché sanitario delle 534 farmacie marchigiane: nei primi giorni più del 40% delle farmacie, quindi più di 200, ha già richiesto l’attivazione del servizio. Stefano Golinelli, come vice presidente di Federfarma Marche, sottolinea anche che “l’accordo si fonda su una autentica certezza che riconosce il ruolo della farmacia, esempio di uno spirito di servizio e di avamposto sanitario accessibile a tutti, primo punto di riferimento sanitario al quale potere accedere per ottenere informazioni e indicazioni”. Da queste considerazioni scaturisce anche l’annuncio del video (firmato da Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia) diffuso in questi giorni sui social ed in tutte le farmacie marchigiane.

E l’occasione per “far meglio conoscere il ruolo svolto, fin dal primo momento dell’emergenza Covid-19 , dalle farmacie marchigiane a servizio della popolazione” . In sintesi “testimoniare il ruolo della farmacia come segmento fondamentale del sistema sanitario, ancora di più in sede regionale” . La realizzazione dedicata” a tutti i farmacisti , medici ed operatori della sanità che hanno perso la vita in questa tragica situazione “si chiude con il pensiero del Governatore Ceriscioli che sottolinea “le farmacie sono un punto di riferimento, sempre in prima linea, pronte a rafforzare i legami ed affrontare nuove sfide”. Dal canto suo Salvatore Butti, General Manager & Managing Director di EG Italia, parlando della collaborazione , precisa il “ sostegno a questa iniziativa si collega il contributo di EG alla grande battaglia che l’intero sistema sanitario ha dovuto ingaggiare contro il Covid19, quindi, testimonia l’importanza strategica che attribuiamo alla farmacia, presente sul territorio come vero e proprio avamposto del Servizio Sanitario Nazionale. Non a caso, uno dei valori del Gruppo STADA, del quale EG è parte, si sostanzia nel motto “Cura della salute delle persone come partner di fiducia”, è in questo spirito che ci sentiamo vicini ai farmacisti, che durante questa pandemia hanno dato ulteriormente prova dei valori, a volte davvero eroici, che animano il loro servizio”.