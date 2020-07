Covid, il Gruppo Gabrielli a sostegno del volontariato marchigiano

ANCONA – Giovedì 23 luglio si è svolta, nel piazzale antistante il superstore Oasi di Ancona, la cerimonia di consegna delle attrezzature che il Gruppo Gabrielli ha deciso di donare a tutto il mondo del volontariato dopo un’approfondita analisi fatta con la Regione Marche: strumenti fondamentali per diminuire il rischio di contagio dei volontari che si adoperano quotidianamente al trasporto sanitario di persone contagiate, ma utili anche per l’operatività post-Covid nell’ottica di un sostegno alle persone in difficoltà per tutte le loro necessità quotidiane.

All’evento erano presenti il Presidente della Holding del Gruppo Gabrielli, Giancarlo Gabrielli, il Presidente del Gruppo Gabrielli Luca Gabrielli, il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Presidente del Comitato Regionale ANPAS Marche Andrea Sbaffo ed il Vicepresidente Vicario Nazionale ANPAS Carlo Castellucci, il Presidente del Comitato Regionale Marche della Croce Rossa Italiana Andrea Galvagno, insieme al Presidente della “Misericordia” Alessandro Speca. Il Gruppo ha donato in tutto 80 kit formati, ciascuno, da un sanificatore di ultima generazione e da una sedia “scendi scale” per le evacuazioni di emergenza.

“Ci è sembrato doveroso – ha detto Giancarlo Gabrielli presidente della Holding del Gruppo Gabrielli – supportare il sistema sanitario nel nostro territorio di riferimento anche per la gestione delle future cure “ordinarie”. Abbiamo investito nelle attrezzature che ci sono state indicate da Anpas e Croce Rossa, questa iniziativa vuol essere anche un implicito ringraziamento ai volontari ed al sostegno che hanno dato e continuano ad assicurare alle persone in difficoltà”.

Proprio per supportare il sistema sanitario regionale anche nei momenti successivi all’emergenza Covid il Gruppo Gabrielli, dopo un’analisi fatta con la Regione Marche e d’accordo con il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha deciso di acquistare per l’Anpas e la Croce Rossa delle Marche importanti attrezzature.

“Questo è un gesto di riconoscimento – ha dichiarato il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – nei confronti delle “croci marchigiane” che hanno svolto un compito straordinario: ricordo, nel momento in cui determinammo le caratteristiche dei singoli ospedali, l’impegno profuso per liberare in una notte ospedali interi, spostare i pazienti con una dedizione e disponibilità fantastiche. È bello che la famiglia Gabrielli riconosca, con questo dono, il lavoro fatto dai tanti volontari marchigiani. Le “croci marchigiane” sono presenti tutto l’anno e nel periodo dell’emergenza Covid hanno rappresentato un supporto incredibile, la loro flessibilità e disponibilità ci ha permesso di gestire al meglio la situazione. Se oggi siamo tra le regioni con i numeri più bassi in termini di contagio, quando avevamo all’inizio una curva epidemiologica alta, è grazie allo sforzo di tutti ed il ruolo delle “croci” è stato importante”.

“Per noi era importante – ha aggiunto Luca Gabrielli, Presidente del Gruppo Gabrielli – dare un aiuto al nostro territorio, voglio ringraziare anche ai nostri collaboratori che ci hanno aiutato a sostenere nei momenti del lockdown le nostre comunità ”.

Il presidente del Comitato Regionale ANPAS Marche Andrea Sbaffo ha dichiarato:”Il Gruppo Gabrielli ha donato alle nostre associazioni uno dei più avanzati ed efficienti sanificatori esistenti ad oggi ed una sedia “scendi scale” per l’evacuazione rapida dalle abitazioni. Si tratta di attrezzature molto importanti, per svolgere al meglio il nostro lavoro”.