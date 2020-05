Covid Hospital di Civitanova, questo pomeriggio la benedizione della struttura

Non una cerimonia inaugurale ma un incontro solenne e raccolto per il taglio del nastro al Covid Hospital di Civitanova che da martedì 19 maggio entra in funzione. Nel pomeriggio alle 16.00 il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli insieme al commissario per le Marche (emergenza Covid) Guido Bertolaso sarà sul posto per la benedizione che sarà impartita dall’Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio. Prevista la presenza dell’ambasciatore di Giordania in Italia nonché dell’ordine di Malta.