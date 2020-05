Costa Magica, a bordo ci sono ancora sedici positivi

Sono 16 i membri dell’equipaggio della Costa Magica ancora positivi al tampone, rispetto ai 49 iniziali. Lo ha comunicato il responsabile del Gores Mario Caroli. Su queste persone sarà effettuato un nuovo tampone di controllo tra 15 giorni.

Delle 617 persone giunte al porto di Ancona il 28 aprile, ne sono rimaste ora a bordo 431. Il prossimo sbarco, previsto per il 3 giugno, riguarderà 95 persone di nazionalità filippina, che saranno rimpatriate con un volo aereo. Sempre nei primi giorni di giugno, ma la data esatta non è ancora confermata, sono in procinto di lasciare la nave altre 32 persone, con destinazione Sud America. I restanti membri dell’equipaggio sbarcheranno in seguito, in base ai tempi di apertura delle finestre di accettazione da parte dei paesi di origine.