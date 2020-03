Coronavirus, Popolo della Famiglia: “Non abbandoniamo anziani e disabili”

“Non abbandoniamo i disabili e gli anziani non autosufficienti”. Lo dice il Popolo della Famiglia a proposito dell’emergenza coronavirus.

“Disabili, anziani, persone in quarantena senza il sostegno di una rete familiare, tanto per citarne alcuni, sono oggi più che mai, in una situazione di grande difficoltà, afferma il coordinatore regionale Fabio Sebastianelli. “Non possono provvedere da soli alle necessità basilari per la loro sopravvivenza. Addirittura, ci sarebbero disabili gravi senza sostegno della famiglia, che rischiano di non avere l’assistenza necessaria a causa della paura del contagio”.