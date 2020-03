Coronavirus, Cgil: “Cosa rimarrà delle strutture temporanee una volta finita l’emergenza?”

“Cosa resterà al sistema pubblico marchigiano di questo importante investimento una volta che l’emergenza, speriamo presto, sarà finita? Verrà semplicemente smantellato e non resterà niente?”. Se lo chiede la Cgil Marche in merito alla realizzazione della struttura temporanea utile a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Quali sono i fabbisogni di personale per la gestione di questa struttura? Da chi verrà reclutato? Con quali criteri e modalità? Sappiamo che già oggi alcune strutture allestite dalla Regione non vengono aperte proprio per la mancanza di personale”.

La segretaria generale Daniela Barbaresi dichiara di non voler alimentare polemiche, ma pone quesiti sull’efficacia del progetto: “Quando questa brutta storia sarà finita ci sarà certamente l’occasione per esprimere una più attenta valutazione sulla scelta della Regione di affidarsi alla consulenza di Guido Bertolaso per la realizzazione della struttura. Se questo non è il momento delle polemiche non significa che non sia legittimo e necessario porci delle domande la prima delle quali è se siamo sicuri che, di fronte all’emergenza da fronteggiare, sia questa la strada più giusta da seguire” .–