Coronavirus, Casini scrive alle aziende della grande distribuzione: “Sostenete le imprese marchigiane”

Anna Casini scrive alle aziende della grande distribuzione organizzata per chiedere un sostegno per le imprese agricole marchigiane. “L’emergenza coronavirus sta mettendo in seria crisi il comparto agricolo regionale”, spiega la vicepresidente della Regione, soffermandosi principalmente sui settori del latte, del formaggio, della carne e del florovivaismo.

Ecco allora l’appello affinché si favorisca l’acquisto di prodotti provenienti dalle filiere locali e si incentivi quello da parte dei consumatori.

“Sappiamo quanto il periodo sia difficile per chiunque ma sono fermamente convinta che un’azione coordinata da parte di tutti gli operatori del settore, mirata a incentivare i prodotti provenienti dal mercato di filiera marchigiano, ci permetterà di superare questo duro momento di crisi e di presentarci più forti quando tutto tornerà alla normalità”.