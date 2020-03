Coronavirus, appello dell’Avis: “Donate il sangue, non si corre alcun rischio”

Evitare che ad un’emergenza se ne sommi un’altra. L’Avis invita a donare sangue, anche e soprattutto in un momento in cui l’Italia è in allarme a causa del coronavirus.

“La necessità di sangue non si ferma mai. L’emergenza Coronavirus sta generando un calo delle scorte nelle varie regioni italiane dovuto alla paura dei cittadini di uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali”.

Agli appelli rivolti ai donatori si è aggiunto pure quello del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Molte associazioni ci stanno allertando sulla contrazione delle donazioni che si sta verificando in questo periodo. Donare il sangue è un gesto fondamentale che salva vite umane e che avviene in assoluta sicurezza. Chiunque voglia donare si può mettere in contatto con i centri trasfusionali per fissare un appuntamento e contribuire in maniera preziosa in questa delicata fase”.

L’Avis pertanto precisa che non bisogna avere paura di presentarsi in ospedale. Non esiste infatti alcuna correlazione tra la donazione di sangue e il Coronavirus, “in quanto non c’è possibilità di contagio a differenza di quanto avviene con altre forme virali”. Se il donatore è in buona salute è libero di muoversi e rivolgersi al centro trasfusionale più vicino, anche alla luce della circolare del ministero della Salute che ha inserito la donazione di sangue ed emocomponenti tra le “situazioni di necessità” per le quali è possibile uscire di casa.