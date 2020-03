Coronavirus, appello dei sindacati ai pensionati: “Usate il bancomat”

I sindacati regionali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil delle Marche rivolgono un appello ai pensionati e alle pensionate che in questi giorni si recano presso la propria banca per ritirare la pensione. “Si osservi l’appuntamento concordato con la propria filiale bancaria, in banca sin dal 25 marzo si accede solo tramite appuntamento. È fondamentale mantenere le distanze tra le persone e con gli addetti allo sportello, rispettare le misure di prevenzione del contagio, evitare di soffermarsi in gruppi, evitare inutili perdite di tempo in modo particolare con gli addetti e rientrare subito a casa”, sottolineano con forza i tre Segretari Generali Elio Cerri, Mario Canale e Marina Marozzi.

I Segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil delle Marche invitano, infine, i pensionati già in possesso di bancomat di usare gli sportelli automatici all’esterno delle filiali, senza creare assembramenti.

“In questo periodo di emergenza per tutelare la salute di tutti è opportuno privilegiare l’uso di strumenti automatici ogni volta che sia possibile avendo cura di lavarsi bene le mani dopo averli usati”.