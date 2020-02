Coronavirus, Anna Casini: “Non siamo una regione di serie B”

“È una situazione complessa, ma con un grande lavoro di coordinamento abbiamo stabilito tutte le azioni necessarie per limitare e controllare la diffusione”. Anna Casini interviene in merito all’emergenza coronavirus all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza che chiude le scuole e vieta lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

“Siamo la regione più longeva d’Italia e a mio avviso va messa in campo ogni possibile azione di prevenzione, senza scatenare inutili allarmismi e senza cavalcare politicamente una questione che riguarda la nostra salute. Ci tengo a fare chiarezza con le persone che mi seguono, visto che in questi giorni, mentre ero in silenzio per seguire l’evoluzione del coronavirus, ho sentito e letto di tutto”.

La vicepresidente ha confermato la positività di tre cittadini marchigiani. “Per questo, lunedì ci siamo allertati e, dopo l’immotivato stop del governo, il Presidente ha ritenuto indispensabile emanare l’ordinanza. Avevamo chiesto di essere inseriti nel decreto che individua le Regioni con contagi ma il governo non l’ha fatto malgrado la proposta del presidente Bonaccini. Temevamo che il caso di Cattolica aprisse scenari nella provincia di Pesaro, cosa che purtroppo si è dimostrata vera. Oltre a lui, sono risultati positivi due anziani signori sempre nella provincia di Pesaro di cui stiamo cercando di ricostruire la storia e a cui faccio i miei personali auguri di guarigione. Sono vicina a loro, alle loro famiglie e a tutti gli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro impeccabile ed encomiabile. Le Marche non sono una regione di serie B: sono stata scelta dai cittadini del mio territorio per essere rappresentati in ogni circostanza, soprattutto nei momenti di difficoltà. È quello che ho fatto ed è quello che continuerò a fare”.