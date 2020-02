Conte, frecciata a Ceriscioli: “No a iniziative autonome ingiustificate, possono essere dannose”. VIDEO

Dopo la surreale conferenza stampa di lunedì dove il governatore delle Marche Luca Ceriscioli ha prima annunciato la chiusura delle scuole salvo poi fare marcia indietro dopo la telefonata del premier Giuseppe Conte, è proprio quest’ultimo a bacchettare alcuni presidenti di Regione.

“Dobbiamo evitare che alcuni governatori di regione possano adottare iniziative autonome, che non abbiano prospettiva concreta, possono essere dannose” @GiuseppeConteIT #Coronavirius #agorarai pic.twitter.com/wj5NXxGJ6D — Agorà (@agorarai) February 24, 2020

Il primo ministro non nomina mai Ceriscioli, ma il riferimento sembra chiaro: “Dobbiamo evitare che alcuni governatori, pressati da qualche istanza della comunità territoriale, al di fuori delle aree di contagio possano adottare iniziative autonome che non sono giustificato”, afferma Conte. “Non è possibile che ognuno vada in ordine sparso. Perché è chiaro che se una misura non ha la prospettiva di avere l’efficacia operativa concreta rischia di rivelarsi paradossalmente una misura dannosa”.

Ogni decisione è rinviata alla giornata di martedì, anche se le parole di Conte sembrerebbero allontanare al momento – condizionale d’obbligo – ll’ipotesi della chiusura degli istituti.