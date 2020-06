Coldiretti elogia la Regione: “Bene i fondi per le aziende agricole”

Coldiretti Marche esprime soddisfazione per le misure contenute in Piattaforma 210, la manovra della Regione Marche per sostenere l’economia del post Covid nella quale sono previste importanti novità che incontrano quanto chiesto dall’associazione per le imprese agricole.

In particolare vivai e agriturismi, due tra le attività più danneggiate dall’emergenza Coronavirus, potranno contare su bonus una tantum per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di adeguare le proprie strutture alle norme legate alla sicurezza sanitaria. Per i vivai c’è la possibilità fin da oggi di presentare le domande di contributo fino a un massimo di 20mila euro, a seconda della perdita di fatturato. Per gli agriturismi, invece, domande da lunedì per bonus fino a un massimo di 4mila euro. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione dei altri bandi dedicati al settore vitivinicolo, alla filiera della carne bovina, del latte e del formaggio.

Tutte misure chieste in questi mesi da Coldiretti Marche nei tavoli con la Regione che si sono succeduti fin dall’inizio dell’emergenza. Parliamo di circa 100 vivai e un migliaio di agriturismi, secondo un’analisi di Coldiretti Marche su dati della Camera di Commercio regionale.

“Gli agriturismi e i vivai – evidenzia Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – hanno subito pesantemente il contraccolpo economico scatenato dal Covid. La cancellazione di eventi cerimoniali e dei trasferimenti canonici previsti per le giornate di festività primaverili, ha congestionato l’operatività di tali settori. Per questo abbiamo ritenuto necessario un ulteriore intervento a sostegno di questi imprenditori fortemente colpiti dalla quarantena e che hanno ora la necessità di misure straordinarie per risollevarsi”.