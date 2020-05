Coldiretti consegna carne e fieno per gli animali del Circo Madagascar fermo dal 3 marzo

Carne e fieno per gli oltre 80 animali del circo Madagascar, fermo dallo scorso 3 marzo nel parcheggio dello stadio del Conero di Ancona. Animali da sfamare con il carico eccezionale targato Coldiretti arrivato questa mattina dai circensi bloccati dall’emergenza sanitaria, senza la possibilità di lavorare ma con tutte le incombenze quotidiane tra gabbie e recenti. Per elefanti, leoni, tigri, cammelli, ippopotami e zebre quasi un sollievo vedere arrivare oltre 250 quintali di fieno, messo a disposizione dagli agricoltori della Federazione interprovinciale di Ascoli e Fermo, e 1 quintale di carne portata dall’agriturismo Antica Fattoria Togni e dalla macelleria Santini di Chiaravalle. Alla consegna erano presenti Maria Letizia Gardoni e Armando Marconi, rispettivamente presidenti di Coldiretti Marche e Coldiretti Ascoli Fermo, il delegato di Giovane Impresa Ascoli Fermo, Manuel Baldo, con i direttori Alberto Frau e Alessandro Visotti. “Continua l’operazione di solidarietà di Coldiretti Marche nei confronti dei circhi – ha spiegato Maria Letizia Gardoni – un’attività importante che si va ad aggiungere a quelle già concluse a favore del circo di Pollenza ma anche del Parco Zoo di Falconara. Un esempio di vicinanza che la nostra organizzazione sta dimostrando su diversi fronti per sostenere le famiglie in difficoltà”. Felici i circensi. “Vorrei fare un ringraziamento alla Coldiretti che si è subito dimostrata solidale verso di noi – ha commentato Oreste Gravagna, titolare del circo Madagascar – ci hanno portato di tutto e di più per i nostri animali”.