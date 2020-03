Cinque Stelle, Mercorelli candidato presidente alla Regione

I Cinque Stelle hanno scelto: è Gianni Mercorelli il candidato alla presidenza della Regione Marche. Mercorelli ha ottenuto 454 preferenze (58%) contro le 329 di Andrea Quattrini (42%). La votazione è avvenuta sulla piattaforma Rousseau.

“In bocca al lupo a Gianni – dice il senatore Giorgio Fede – lo attende il ruolo difficile e importante di guidare il Movimento alle elezioni marchigiane in un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, in cui stanno emergendo con grande evidenza gli errori fatti nei decenni passati in tutta Italia anche per quanto riguarda la sanità, competenza strettamente regionale”.

Contestualmente, il Movimento ha pubblicato anche i risultati delle votazioni del 20 febbraio scorso relative ai candidati al consiglio regionale. Per quel che riguarda il Piceno, Peppe Giorgini ha ottenuto 100 voti, Elena Russo 93, Laura Ciabattoni 78 e Rosario Davide Ermanno 49.