Ceriscioli: “La sanità è rovinata dal campanile, magari va male ma deve essere sotto casa”

“In nove casi su dieci meglio curarsi nelle Marche che andare fuori regione”. Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ribadisce ancora una volta la qualità della sanità marchigiana.

“Prima la soluzione per certe patologie doveva essere cercata fuori regione. Oggi per molte patologie importanti in 9 casi su 10 meglio rimanere nella regione”.

Ha aggiunto il governatore: “La sanità è rovinata dal campanile: magari va male ma deve essere sotto casa. No a un orto per tutti ma a tutti bel giardino: luogo accogliente, umanizzato, di rete. Non abbiamo bisogno di uscire dalla regione per domandare servizi. Chi esce si rende conto delle soluzioni inferiori a quelle che trova qua”.