“In bocca al lupo al presidente Conte per il reincarico”. Lo dice il governatore Luca Ceriscioli nel giorno in cui il premier dimissionario ha riottenuto l’incarico dal Capo dello Stato.

“Da presidente della Regione Marche segnalo l’urgenza e la necessità di intervenire in maniera straordinaria sulla ricostruzione post-sisma. Mi auguro – prosegue Ceriscioli – che per il nuovo governo questa sia la priorità e che finalmente ci dimenticheremo dello zero fatto dal governo precedente”.