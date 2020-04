“Trovo un costante ritardo del Governo nel dare le risposte. Le linee guida per la riapertura dovevano essere date già da due settimane. Non è che poi non si possa condividere l’orientamento, ma se non c’è un tempismo esatto, specie in una fase così che avanza a tamburo battente, il pericolo è di dare risposte in maniera non coordinata”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli intervistato da Sky Tg 24.