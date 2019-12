Ceriscioli: “Cambieremo tutti i treni. Si potrà salire con la bicicletta senza biglietto aggiuntivo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Regione annuncia la rivoluzione sul fronte del trasporto pubblico locale. “Da qui ai prossimi cinque anni andremo a cambiare tutti i treni”, dice il governatore Luca Ceriscioli.

Il presidente fa riferimento alla valorizzazione della bicicletta come mezzo di trasporto e fa sapere che una delle nuove caratteristiche dei mezzi sarà la possibilità di accogliere la bici sul treno senza pagare il biglietto aggiuntivo.

In tal senso, non è da ritenersi casuale la scelta di Vincenzo Nibali come nuovo testimonial delle Marche. Il ciclista, oltretutto, prenderà parte a metà marzo alla Tirreno-Adriatico, dopo averla già vinta nel 2012 e 2013.