Caccia, prima seduta della commissione venatoria. Per la prima volta se ne occupa la Regione

ANCONA – Prima seduta del nuovo anno per la commissione Sviluppo economico dedicata alle audizioni sulla proposta di Piano faunistico venatorio regionale della Giunta. Ascoltate le osservazioni degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. L’atto, di cui sono relatori il Presidente della commissione, Gino Traversini (Pd), per la maggioranza, e Piero Celani (FI), per l’opposizione, rappresenta lo strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale, di gestione della fauna e dell’attività venatoria.

Si tratta del primo piano faunistico venatorio a valenza regionale dopo la riforma nazionale, che ha determinato il passaggio delle competenze in materia dalle Province alle Regioni. L’esame approfondito della proposta della Giunta regionale – corredata di Rapporto ambientale, Studio di incidenza e Sintesi non tecnica – proseguirà nella prossima seduta della commissione, in programma giovedì 16.