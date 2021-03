Burioni ad Acquaroli: “Eviti la vergogna dei medici che rifiutano il vaccino”

“Acquaroli faccia il possibile per evitare la vergogna di medici e operatori che rifiutano senza motivo una vaccinazione che salverebbe anche la loro vita”. Il monito giunge da Roberto Burioni, intervenuto martedì mattina nel consiglio regionale dedicato alla memoria di Carlo Urbani. “Il rifiuto del vaccino da parte di chi lavora in ospedale è l’affronto maggiore a Carlo. La differenza rispetto a un anno fa è che all’epoca non vedevamo la luce in fondo al tunnel, non avevamo vaccino e non sapevamo se l’avremmo avuto. Oggi ne abbiamo molti, tutti efficaci”.

Ha proseguito il virologo: “La scienza ci sta offrendo una via di uscita. Non oso pensare cosa sarebbe il mondo senza la disponibilità del vaccino. L’arrivo del virus è stato una fatalità, ora però tocca alla politica. I politici facciano sì che le vaccinazioni avvengano in maniera veloce, lo devono ai cittadini”.