Bertolaso: “Concentrare i pazienti Covid nella struttura creata per l’emergenza”

“Se fossi un amministratore pubblico cercherei di concentrare tutti i pazienti affetti da coronavirus delle singole regioni nei Covid Hospital dedicati, dando così la possibilità agli altri ospedali di continuare la gestione ordinaria delle attività mediche”: a dirlo all’ANSA è stato Guido Bertolaso che, nei mesi del lockdown, ha coordinato le riconversioni in Covid Center delle fiere di Milano e Civitanova Marche.

“Occorre garantire l’assistenza sanitaria a tutti i malati, – aggiunge – non solo ai pazienti Covid, altrimenti la gente anche se non morirà per il virus, morirà per le altre patologie non adeguatamente seguite”. “Non ci voleva la palla di vetro o essere un premio Nobel per la medicina, prevedere che il virus sarebbe ritornato con forza – continua – Il tutti liberi in estate, con città e spiagge affollate è stato un errore, servivano cautela, norme certe e maggiori controlli”. “Chiudere tutto di nuovo è una soluzione facile – conclude – Ma non è questa la soluzione”.