Bertolaso: “Astronave straordinaria rispetto a certi pollai. Libereremo gli ospedali del sud delle Marche dai casi di covid”

Guido Bertolaso rivela a Omnibus che molte regioni lo stanno contattando per nuovi ospedali Covid. “Posso rivelare che andrò in una regione del Centro per un altro ospedale”, ha affermato nel programma di La7 l’ex capo della Protezione Civile. “A Milano e nelle Marche sono state realizzate strutture straordinarie rispetto a certi pollai. Ci chiedono progetti, schemi ed elenco di attrezzature con le quali abbiamo realizzato le astronavi. Mi recherò in un’altra regione per incontrare le autorità per ragionare su altre esigenze di questo tipo” (qui il video).

Bertolaso ha quindi fotografato la situazione all’interno dell’astronave di Civitanova: “Qui ci sono 86 posti letto, metà di rianimazione, metà per terapia intensiva. La giunta che si è insediata ha lavorato bene e in una settimana ha riaperto questa struttura. Sta lavorando per liberare gli ospedali delle Marche centrali e delle Marche basse a confine con l’Abruzzo in modo che gli ospedali normali possano portare avanti le attività per le altre patologie, così da concentrare qui i casi più gravi di covid. C’è un problema di personale, ma sono sicuro che la grandissima disponibilità di medici, anestesisti e rianimatori sarà tale che consentirà a questa struttura di funzionare”.