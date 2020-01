Bando ‘salva castagneti’, Urbinati: “Soddisfatto, si aiuteranno le imprese agricole”

“Sono veramente soddisfatto nell’apprendere la notizia della pubblicazione del primo bando che destinerà risorse per circa 1 milione di euro a favore dei proprietari e dei possessori dei castagneti che sorgono nella nostra regione”. Il consigliere regionale Fabio Urbinati commenta così la notizia della predisposizione, da parte della Regione Marche, di un bando che aiuterà le imprese agricole forestali a ripulire il sottobosco dei castagneti e contribuire alla potatura degli stessi.

“Vorrei ricordare il grande lavoro svolto a inizio legislatura per l’approvazione della legge regionale che, modificando la legge forestale regionale (legge 23 febbraio 2005, n.6), ha riconosciuto i castagneti come piantagioni da frutto. Peccato solo che il provvedimento da me presentato e poi approvato dall’ assemblea legislativa risalga a circa 4 anni fa” aggiunge Urbinati sottolineando che “la Regione Marche per tante legislature non era mai riuscita a modificare questa normativa”.

“Ricordo che – prosegue il consigliere – la maggior parte dei castagneti da frutto, ben il 94 per cento, si trova nell’Ascolano, un ulteriore 4 per cento nel Maceratese, mentre le altre tre province (Fermo, Pesaro, Ancona) rappresentano assieme il restante 4 per cento”.

“La pubblicazione del bando è un elemento in più per il rilancio delle aree interne del nostro territorio così come credo che sia importante insistere nello sviluppo già avviato della filiera del legno. Per quanto riguarda i castagneti – afferma – mi auguro che si possa arrivare ad un riconoscimento di un prodotto tipico e che a breve si possano incentivare filiere alimentari sulla produzione di questo straordinario frutto dei Sibillini”.

“Questa è la prova di come una semplice modifica di una legge possa attivare un circuito virtuoso” conclude Urbinati.