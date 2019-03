Bagno di folla a Loreto per la visita di Papa Francesco

LORETO – Quasi ventimila persone, tra accreditati e fedeli in piazza, hanno dato il benvenuto a Papa Francesco nella cittadina mariana delle Marche. Molti altri, per questioni di sicurezza, sono rimasti fuori dai cancelli e hanno visto solamente transitare il Santo Padre in auto da Montorso, dove è atterrato con l’elicottero, alla Basilica. La data scelta per la prima visita ufficiale non è casuale: il 25 marzo ricorre per la Chiesa la festività dell’annunciazione del Signore: l’angelo Gabriele fu mandato da Dio a Maria, per annunciarle il concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo. Ed è proprio a Loreto infatti che sono custodite le mura della casa di Nàzaret dove è avvenuta l’annunciazione del Signore.

Papa Francesco arriva in anticipo rispetto alla tabella di marcia, e subito si reca nella Santa Casa per un momento di preghiera personale, poi in Sacrestia si prepara per la celebrazione della Messa (primo Papa dopo 162 anni a celebrarla all’interno, l’ultimo era stato Pio IX nel 1857), che si svolge nella Santa Casa. Al termine c’è la firma dell’Esortazione apostolica scritta a conclusione del Sinodo dei giovani di ottobre, il testo si intitola ‘Christus vivit – Cristo vive’. Il Santo Padre si trattiene in Sacrestia a salutare il Clero presente poi torna in Basilica per il saluto agli ammalati (circa trecento).

Il Papa si reca poi sul sagrato del Santuario per un discorso ai fedeli, incentrato sui giovani e sulla famiglia: “Ascoltate la voce di Dio che non si riconosce nel frastuono. Il suo disegno sulla nostra vita sociale e personale non si concepisce in superficie, ma si deve scendere nel profondo” così esordisce il Pontefice. “L’annunciazione di Maria – continua Papa Francesco -, La sua domanda all’Angelo Gabriele non è mancanza di fede, ma sete di conoscenza. Il suo si è un progetto della salvezza di Dio, un sì di fiducia piena. I giovani possono trovare in Maria la figura che li aiuta a discernere il progetto di Dio su loro stessi”.

Il Pontefice fa poi una richiesta ai frati Cappuccini “custodi del Santuario, di estendere l’orario di apertura della Basilica e della Santa Casa durante la tarda serata e l’inizio della notte quando ci sono gruppi di giovani che vengono a pregare e a discernere la loro vocazione”.

“La Casa di Maria è anche la casa della famiglia – conclude il Papa -. Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un’importanza e una missione essenziali. Qui nella Santa Casa di Loreto trovano accoglienza quanti soffrono nel corpo e nello spirito, e la Madre porta a tutti la misericordia del Signore di generazione in generazione. La malattia ferisce la famiglia e i malati devono essere accolti dentro la famiglia. Per favore, non cadiamo nella cultura dello scarto che viene proposta da molteplici colonizzazioni ideologiche. La casa e la famiglia sono la prima cura del malato nell’amarlo, sostenerlo, incoraggiarlo e prendersene cura”.