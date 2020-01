Arquata, inaugurato il nuovo poliambulatorio: “Esempio di rinascita”

Inaugurato venerdì mattina ad Arquata il nuovo poliambulatorio. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del governatore Luca Ceriscioli, della vice Anna Casini, del sindaco Aleandro Petrucci e della sottosegretaria Alessia Morani.

“Questo spazio donato da Pfizer e AVIS non è solo fondamentale per la comunità di Arquata, ma è un modello di servizio sanitario innovativo che offre una buona sanità ripetibile in tutte le aree interne”, ha detto il presidente della Regione.

“Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, questo è un bellissimo esempio di rinascita”.