Acquaroli: “Sono amareggiato, subiamo la decisione. Avrei preferito un confronto”

“Non abbiamo un approccio leggero al covid. E’ un evento importante da trattare con massima attenzione e cautela, la salute dei cittadini deve essere sempre al primo posto e la curva epidemiologica deve sempre restare sotto osservazione”. Lo ha detto Francesco Acquaroli sabato mattina in merito alla decisione del Governo di inserire le Marche in zona arancione.

Il presidente ha affermato che avrebbe preferito leggere in maniera “più dettagliata i dati anche degli ultimi giorni” per valutare l’andamento della curva epidemiologica nella regione e arrivare a un’ordinanza “più ragionata”. Acquaroli ha spiegato che l’elemento che avrebbe determinato la stretta sulle Marche è il trend dell’indice Rt di “rapporto tra positivi sintomatici e tamponi tra una settimana e quella precedente”: in particolare dall’ultima settimana di ottobre (1.01) è passato a 1,55 nella prima settimana di novembre.

“A me piace rispettare tutto e tutti, mi metto a disposizione. La collaborazione deve essere un valore aggiunto in questo momento – ha aggiunto – credo che questo comportamento deve contraddistinguerci, ma non nascondo l’amarezza. Mi dispiace che questa scelta sia stata anticipata senza un confronto. La subiamo e la accettiamo”.