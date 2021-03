Acquaroli: “E’ la seconda primavera che viviamo tra le restrizioni. Situazione difficile, ma dobbiamo sforzarci”

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, in occasione della domenica delle Palme, è tornato a rivolgersi ai marchigiani. “Questo è il secondo anno che ci vediamo costretti a trascorrere questa giornata tra limiti e restrizioni – ha detto -. Come ognuno di voi avrei voluto anche io trascorrerla diversamente assaporando la primavera in compagnia degli affetti e degli amici più cari ma ancora non è possibile. La situazione è difficile ma dobbiamo sforzarci nel mettere ancora la massima attenzione”.

“In questo giorno – continua il presidente – il mio saluto e abbraccio affettuoso va a coloro che sono malati, in casa o in ospedale, e a tutti quanti lavorano per dare loro la necessaria assistenza. Un augurio e un grazie dal profondo del mio cuore”.