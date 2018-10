Workshop sul marketing turistico. Appuntamento alla Galleria Calabresi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 4 ottobre alle 17:30 alla Sala Pegaso della Galleria Calabresi, l’Istituto di Alta Formazione ROI di San Benedetto del Tronto, organizza con la partecipazione di Assoalbergatori e Confcommercio un workshop focalizzato sul Marketing Turistico.

L’obiettivo del workshop è illustrare le opportunità che le nuove tecnologie riservano agli operatori turistici ed al territorio in genere. Il corretto utilizzo degli strumenti innovativi e la competenza nel redigere piani editoriali specifici per il turismo sono in grado di incrementare considerevolmente le presenze anche durante la bassa stagione.

Grazie ai Voucher Formativi della Regione Marche, l’Istituto ROI ha progettato un percorso di crescita dedicato a tali strutture. Ha sviluppato un piano formativo che prevede anche un’importante azione condivisa tra gli operatori per promuovere sinergicamente il territorio, passo indispensabile verso una crescita concreta di tutto il comparto.

In rappresentanza della Regione Marche saranno presenti il consigliere regionale Fabio Urbinati che interverrà sul tema dell’importanza delle misure legate alla formazione come asset indispensabile per la crescita della nostra economia territoriale e la dottoressa Graziella Gattafoni, dirigente del settore Lavoro e Formazione, che illustrerà opportunità e modalità di accesso ai Voucher Formativi di prossima diffusione.

Attraverso tale misura la Regione prevede forme di copertura dei costi formativi che arrivano al 100% delle spese sostenute per i disoccupati e gli inoccupati del territorio, ma anche per i dipendenti e le imprese, al fine di consentire un accesso sempre più agevolato, garantendo il potenziamento delle strutture stesse oltre che la possibilità di un lavoro comune che contribuisca fattivamente a trasformare gli sforzi promozionali dei singoli in un vero e proprio volano per la strategia turistica di tutto il territorio marchigiano.

La partecipazione al workshop è aperta al pubblico e totalmente gratuita. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo all’indirizzo web https://marketingturistico.roizone.it