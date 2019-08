VIDEO – Ripatransone, questa sera il concerto del gruppo Compay Segundo

RIPATRANSONE – «Il Gruppo Compay Segundo porta nel tour italiano tanta allegria e musica tradizionale. Vi aspettiamo per godere del nostro concerto. Vi aspettiamo numerosi con tanta bella musica. Non perdetelo!». È l’invito che il gruppo cubano rivolge attraverso un promo in occasione della conclusione del tour italiano in piazza Bianca de Tharolis, sabato 3 agosto, dalle 21.30 a Ripatransone. Il Grupo ripercorrerà i grandi successi successi mondiali della musica cubana di tutti i tempi di Compay e dei Buena Vista Social Club. Il concerto, unico per Abruzzo, Marche ed Umbria, è ad ingresso gratuito ed organizzato dal Comune di Ripatransone e dall’agenzia Seventeen eventi di Massimo Croci.