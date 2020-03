Un’ora e mezza di camminata per tutti. Sabato si va alla scoperta della Sentina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 7 marzo, con partenza alle ore 9,30, si svolgerà l’iniziativa gratuita “Salute in cammino alla Sentina”. Si tratta di una camminata della durata di un’ora e mezza, aperta a cittadini di ogni età che intende sollecitare i cittadini ad adottare stili di vita corretti in particolare dal punto di vista del movimento, ma anche e soprattutto di una corretta alimentazione, specie a base di prodotti dell’agricoltura marchigiana.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Gli appuntamenti della salute” e prevede il ritrovo in via del cacciatore (ingresso nord della Riserva naturale della Sentina) a Porto d’Ascoli. La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Riserva naturale della Sentina ed amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto. Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.