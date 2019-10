Turismo, via ai percorsi formativi di Confcommercio

Sono state prorogate le iscrizioni per i nuovi percorsi formativi di alta specializzazione promossi da ITS Turismo Marche.

I percorsi formativi, completamente gratuiti, che propone la fondazione per il biennio 2019-2021 sono i seguenti:

“Tecnico superiore in strategia digitale e web e social marketing per il turismo” – Sede del corso Pesaro (PU)

“Hospitality Managment” verranno attivate due edizioni, nello specifico:

Edizione 1: si svolgerà nelle sedi di Senigallia (AN) e/o Pesaro (PU)

Edizione 2: si svolgerà nelle sedi di San Benedetto del Tronto (AP), Grottammare (AP) e Porto Sant’Elpidio (FM).

Si tratta di due percorsi formativi di alta specializzazione, riconosciuti a livello europeo, per acquisire elevate competenze tecniche e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. I corsi hanno una durata di 1800 ore e almeno il 50% delle ore sono di stage (possibilità di svolgere tirocini anche all’estero). Entrambi i progetti puntano su una didattica fortemente esperienziale ed almeno il 70% dei Docenti provengono dal mondo del lavoro ed elle professioni. Sono previsti viaggi studio a fiere di settore BtoB nazionali ed internazionali, azioni di sostegno per studenti che provengono da fuori sede. Al termine dei corsi si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. I bandi scadono il giorno 23/10/2019, ultimo giorno utile per le iscrizioni. Per saperne di più consulta il sito www.itsturismomarche.it oppure contattaci per un appuntamento al numero 347/7602914 – 0721/371227 o invia una mail a [email protected]; [email protected]

Open Day lunedì 21 ottobre alle 10 presso la sede Confcommercio di via Bianchi.