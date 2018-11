Tra le degustazioni spunta la maratona della comicità. Il festival del Marcuzzo diventa anche show

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Maratona Comica del 4 novembre, a partire dalle ore 17.00, è una delle novità de “Gli elementi del Marcuzzo”, kermesse organizzata dal Centro Commerciale PortoGrande fino al prossimo 11 novembre.

“Dopo anni di degustazioni e mostre sul territorio – ricorda il direttore del Centro Commerciale PortoGrande Luciano Sgolastra – nel sedicesimo anno della nostra iniziativa abbiamo per la prima volta inserito l’elemento umano, i Talenti del Marcuzzo: la scelta di partire dai comici è dovuta al fatto che abbiamo davvero tantissimi talenti in provincia di Ascoli Piceno e nel vicino Abruzzo”.

Al PortoGrande, si esibiranno Angelo Carestia, Stellina e Mago Pierre. Angelo Carestia, comico, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive nazionali tra cui, ad esempio, “Uno Mattina Estate”; Stellina, al secolo Giuseppe Di Cesare, dopo un inizio come barzellettiere in una radio interregionale, ha conquistato il grande pubblico con le sue irresistibili “storie”: da ricordare la sua partecipazione a “C’è Posta per te” ed “Eccezionale veramente”.

L’ultima apparizione televisiva è quella insieme a Sergio Friscia e Barty Colucci nel programma “Ah Ah Car” in onda su RAI 4; Stellina con le sue parodie musicale conquista gli autisti e raggiunge la “meta” del suo percorso sull’auto del “buonumore” della trasmissione.

Professionalità, senso dell’umorismo e simpatia caratterizzano da sempre Mago Pierre, mago illusionista con un’esperienza da “clown dottore” che sa creare irresistibili animazioni itineranti e mini spettacoli coinvolgenti e divertenti. Sarà un Marcuzzo da vivere e da ridere, il 4 novembre prossimo, al Centro Commerciale PortoGrande.