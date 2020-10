Tornano le giornate del Fai, appuntamenti anche a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno. Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati.

Prendere parte alle Giornate FAI d’Autunno 2020 vuol dire non solo godere della bellezza che pervade ogni angolo del nostro Paese e “toccare con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione; vuol dire soprattutto sostenere la missione del FAI in un momento particolarmente delicato. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera – del valore minimo di 3 € – e potranno anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati.

Saranno 3 le aperture a contributo libero a San Benedetto, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

(Prenotazione online consigliata su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. Nei due fine settimana apriranno luoghi diversi: consultare il sito per controllare il programma).

Sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre si potranno visitare:

– IL Mandracchio e via Laberinto h.10-12/15-17 (turni ogni mezz’ora)

– Villa e Parco Cerboni Rambelli h.10-12/ 15-17 (turni ogni mezz’ora)

– Il “Paese alto” di San Benedetto del Tronto, 18 e 25 ottobre, h.11-12/15-16 (turni ogni ora)

«Vorrei condividere con voi la soddisfazione di poter riaprire, dopo lo stop delle Giornate FAI di Primavera, alla visita del pubblico dei beni in queste Giornate FAI d’Autunno – spiega Adele Gabrielli, capogruppo FAI di San Benedetto -. Saranno beni in alcuni casi non aperti al pubblico o non sempre giustamente valorizzati. Inoltre mi preme sottolineare la collaborazione con il Gruppo FAI Giovani: insieme infatti attraverseremo la storia della vecchia San Benedetto e la storia della marineria, partendo dal paese alto (apertura a cura proprio dei giovani) fino ad arrivare a via Laberinto, primo insediamento marinaro al di fuori del vecchio incasato del paese alto.

Altra apertura sarà il parco di Villa Cerboni Rambelli, sempre chiuso al pubblico, con la possibilità di vedere finalmente da vicino la Villa che suscita sicuramente molta curiosità. Nel censimento FAI de “I luoghi del cuore”, il bene sambenedettese è al momento al primo posto nelle Marche con 6.000 voti».

«E’ importante dare un segnale di continuità sul territorio – aggiunge Ilario Di Luca, capogruppo FAI Giovani di San Benedetto – . In questo periodo molte sono le attività che subiscono la mancanza di partecipazione e di attivismo sul territorio, ma il FAI ha reinventato una nuova formula per dare la possibilità a tutti di godere delle ricchezze del nostro paese. Due weekend (17-18/10 e 24-25/10), un sito internet dove poter prenotare il proprio turno e non ultimo, una grande partecipazione di giovani volontari che rendono possibili questi eventi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La cultura non si può fermare e non possono essere imposti limiti soprattutto territoriali. E’ per questo che da circa due anni stiamo lavorando per organizzare attività in tutto il Piceno, sicuri di una risposta costante e attiva di tutti i cittadini. L’invito è quello di seguirci anche nelle nostre pagine social “faigiovanisbt” per proporre e supportare la missione del FAI».