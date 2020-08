Torna l’Antico e le Palme. Dal 21 al 23 agosto c’è l’edizione più grande dell’anno con visite guidate alla scoperta di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Antico e le Palme arriva con l’edizione più grande dell’anno dal 21 al 23 agosto 2020 nell’isola pedonale di San Benedetto del Tronto, nel cuore della riviera adriatica. Appuntamento fisso dal 1994, la manifestazione sambenedettese di antiquariato e collezionismo è una delle rassegne più conosciute tra i mercatini dell’antiquariato del centro Italia e non solo, punto di riferimento per migliaia di appassionati. Ormai da qualche anno la manifestazione ha raggiunto una dimensione nazionale con gli appuntamenti di Cortina d’Ampezzo, Milano Marittima e Senigallia, la novità di quest’anno.

In accordo con l’amministrazione comunale e seguendo i protocolli regionali, saranno ovviamente applicate le norme anti-covid: utilizzo di mascherine, disinfettante mani e percorsi segnalati tra i banchi garantiranno la circolazione dei visitatori in totale sicurezza.

Numerosi espositori, provenienti da varie regioni italiane, aspettano i visitatori con oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche con pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per arredare le case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

Con l’edizione di agosto torna anche Ti racconto San Benedetto, visite guidate alla scoperta della Riviera delle Palme per conoscere la storia e l’arte di uno dei centri balneari più belli dell’Adriatico. Sabato 22 agosto una esperta guida dell’Associazione Marche V Regio condurrà i visitatori in una passeggiata dal porto al borgo antico, alla scoperta della San Benedetto del Tronto di ieri e di oggi. Partenza alle ore 18:00 alla Rotonda Giorgini. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti), contributo di partecipazione per la visita guidata € 15. Per info e prenotazioni 347.6590764 – 347.8304951